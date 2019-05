Incendio a Ponte Mammolo: baracche in fiamme sulle sponde dell'Aniene

Incendio a Ponte Mammolo. E' accaduto domenica 19 maggio in un insediamento che si trova sulle sponde del fiume Aniene, fra la via Tiburtina e viale Palmiro Togliatti.

L'allerta ai soccorritori intorno alle 18:20 di ieri quando diverse telefonate hanno indicato la presenza di una colonna di fumo nero ben visibile da Colli Aniene, Ponte Mammolo e Rebibbia, alzarsi dalla vegetazione che si trova sulle sponde del fiume che attraversa il versante nord est della Capitale. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma.

A prendere a fuoco alcune baracche. Spento l'incendio, divampato per cause ancora in via di accertamento, nessuno è rimasto ferito. L'intervento è terminato intorno alle 20:00. All'arrivo dei soccorritori non era presente nessuno.