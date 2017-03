Guasto alle tubature del nido "Il girasole giallo": bambini costretti a dieta forzata

Un guasto ad una tubatura all’interno dei locali e così non è possibile utilizzare gli elettrodomestici. E’ questo il caso dell’asilo nido “Il girasole giallo”, in via Zanardini nel quartiere Casal de’ Pazzi. A rendere ancora più increscioso l’episodio è la “dieta” che i bambini del nido sono costretti loro malgrado a fare da oltre una settimana. Già perché venendo meno la possibilità di lavare verdure e stoviglie i piccoli utenti del nido mangiano pane e formaggio, o prosciutto per i ciliaci, e omogeneizzati a temperatura ambiente.

“Noi genitori siamo sul piede di guerra – ha commentato un papà – non è possibile che un guasto che richiede l’intervento di un idraulico non venga riparato da oltre dieci giorni”. Non è tutto: “Anche chiedere l’intervento di un autospurgo non è così oneroso, non ci sono fondi? Ma qui non si parla di opere gigantesche, si parla di ripristinare il funzionamento di una tubatura”.

"Ci lascia senza parole che il fatto che il nido sia senza manutenzione poiché non c’è una gara di appalto in essere per la manutenzione dei nidi" - ha commentato Annarita Leobruni, consigliere dem - basterebbe un autospurgo che liberi i tubi all’interno delle mura". E quindi la polemica: "Il municipio ha preferito spendere i soldi disponibili in altro modo, come i 52 mila euro per gli orti nelle scuole materne". Infine ha concluso: "L'ufficio tecnico si è mosso sotto le spinte di opposizione e genitori, si è attivata una macchina che prevede quindi un affidamento diretto e interventi a giorni, gli unici che ci stanno rimettendo sono i bambini".