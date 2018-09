“Move the Museum” arriva a Villa Farinacci per dare visibilità ai “creativi” del territorio

Dopo la recente inaugurazione, si entra nel vivo della programmazione di Villa Farinacci. L’edificio di enorme portata culturale e architettonica è stato a lungo al centro delle polemiche a causa della sua ventennale chiusura. Le porte della villa sono state riaperte, con la partecipazione anche di esponenti dell’amministrazione capitolina, durante lo scorso mese di luglio.

Festival di arti visive e multimediali

È un Il festival di arti visive, performative e multimediali dedicato a curatori, artisti e collettivi under 35 porta il titolo di: “Move the museum! When Water Touches the Ground e si svolgerà dal 22 al 30 settembre presso i locali della villa, la cui edificazione risale agli inizi degli anni ’40 nell’area del Parco Petroselli, in viale Rousseau.

L’obiettivo: "Dare visibilità alla creatività territoriale"

Il festival è finanziato del bando SIAE S’Illumina – Bando 1 “Periferie Urbane”, vinto dal MAXXI insieme all’Associazione Culturale Roerso Mondo e ZIP_Zone di Intersezione Positiva. Intanto, dal Municipio Fanno sapere: “Obiettivo del Festival è quello di dare visibilità e attivare la creatività territoriale, mettendo in relazione le diverse realtà che convivono nel quartiere, e di diventare un laboratorio di co-progettazione culturale del IV Municipio che ha attivamente sostenuto il progetto”.