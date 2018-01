Degrado a Casal de’ Pazzi, i residenti: “Il parco di via Comte è terra di nessuno”

Al parco di via Comte è stata installata la predisposizione per il sistema di irrigazione e per quello dell’illuminazione ma ad oggi non c’è ne l’una ne l’altra. Non solo, il parco non viene manutenuto e al decoro, fin dove possibile, ci pensano i residenti: gli abitanti del palazzo collocato al civico 24 di viale Marx.

Un tappeto di rifiuti

A suscitare indignazione e rabbia però è soprattutto la presenza dei rifiuti. “Il parco sorge tra il mercato e il palazzo – ha precisato Marco Buccilli, un residente e portavoce dei condomini del civico 24 – qui i disagi legati alla mancata raccolta dei rifiuti del mercato, soprattutto ambulante, sono tanti perché con le giornate di vento tutta l’immondizia arriva nel parco e poi non viene rimossa”. A questo si aggiunge lo sversamento di pellami e interiora di animali che fanno convergere nel parco anche gabbiani, ratti e cornacchie.

Le richieste dei residenti

“Il parco è suddiviso in tre lotti, due appartengono al Comune e un terzo ad un ente privato – ha specificato Buccilli – per questo chiediamo che il Comune prenda in carico l’intero parco e effettui una approfondita bonifica iniziale, chiediamo poi una gestione dei rifiuti del mercato così che non vengano più lasciati in ogni dove e, infine, una programmazione di interventi mirati al decoro del parco”. Fino ad ora infatti sono sempre stati i residenti di viale Marx a prendersi cura dell’area verde autotassandosi: “Di recente abbiamo speso circa 500 euro per pulire il parco” ha aggiunto Buccilli. Per combattere il degrado e tenere alta l’attenzione sul parco è stata aperta anche una pagina Facebook “Riqualifichiamo il parco di via Comte”. Insomma, i residenti chiedono che questo spazio smetta di essere “terra di nessuno” e torni ai cittadini, com’è giusto che sia.

