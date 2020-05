Ponte Mammolo, dalla sanificazione degli immobili ai buoni spesa: le richieste del comitato Mammut

Il coronavirus non ha risparmiato Ponte Mammolo: da inizio emergenza, sono già due le vittime registrate tra le strade del quartiere. Decessi che hanno lasciato attoniti gli abitanti e il comitato Mammut che a gran voce ha chiesto la sanificazione degli immobili al fine di evitare nuovi contagi. “Abbiamo presentato due richieste – ha detto Alessandro, membro del comitato al nostro giornale – E lo abbiamo fatto sia per le case del Comune di via Palombini, sia per quelle di competenza Ater di via Brizziarelli”.

Negli immobili di competenza Ater, l’ente regionale è intervenuto spiegando come questa tipologia di lavori fosse già in programmazione, per gli immobili di via Palombini, invece ancora nessuna risposta nonostante le richieste siano state inviate il 25 marzo e il 20 aprile. “Chiediamo di sanificare le parti comuni, gli atri, gli ascensori” ha aggiunto Alessandro.

Il comitato da tempo è impegnato in azioni solidali per fronteggiare l’emergenza scaturita dal Covid-19, la richiesta di sanificazione, infatti, è solo una delle tante azioni che si inserisce in un elenco più lungo. “Abbiamo supportato le famiglie nella compilazione dei buoni spesa che ancora non vengono erogati e stiamo provvedendo da due settimane alla consegna di pacchi con generi alimentari” ha aggiunto Alessandro. In sole due settimane, gli attivisti del comitato Mammut hanno consegnato 100 pacchi e le richieste continuano ad aumentare.

“Un servizio che possiamo erogare grazie alla raccolta di generi alimentari e attraverso le donazioni in denaro, una modalità che preferiamo di meno - ha spiegato puntualizzando – C’è una richiesta enorme che neanche avremmo immaginato”. Infine: “La giunta che governa questo municipio si sta dimostrando avulsa dalla realtà, si legge di cifre destinate agli eventi culturali quando intere famiglie non possono fare la spesa, noi continuiamo a metterci a disposizione della gente per non lasciare indietro nessuno, perché andrà tutto bene solo se andrà bene per tutti e per tutte”.