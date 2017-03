Il comitato Mammut ripristina il decoro in via Briziarelli

Il Comitato Mammut di Ponte Mammolo ha promosso un'iniziativa di sistemazione dell'area verde antistante la propria sede in via Pio Briziarelli. Qui la strada da tempo era stata abbandonata all'incuria. Un evento che ha visto la partecipazione di alcune realtà territoriali come il Casale Alba 2, il Comitato Kant-Nomentana e l'associazione RappOrti Urbani. Così, nella giornata di domenica 26 febbraio, i volontari muniti di guanti, scope e sacchi per l'immondizia, si sono rimboccati le maniche consentendo a via Briziarelli di tornare a splendere.

Un evento che ha voluto essere una risposta forte nei confronti dei gravi atti di imbrattamento al Casale Alba 2 e all'Orto Urbano di Aguzzano. L'obiettivo è stato dunque utilizzare le aree verdi di questo quadrante, così come gli spazi abbandonati, e farle diventare stimolo di attivazione dal basso degli abitanti laddove amministrazioni ed enti gestori continuano a latitare.

Dal comitato hanno spiegato: "A seguito della pulizia, il Comitato Mammut è stato contattato dal servizio giardini del IV Municipio, il quale, dopo aver specificato le enormi difficoltà, sia a livello economico che di carenza di personale e di mezzi (in particolare 1 trattore su tutto il IV Municipio) a far fronte periodicamente alla pulizia di tutte le aree verdi del Municipio, ha ultimato l'intervento nell'area - hanno concluso - A dimostrazione del fatto che solo la continua mobilitazione di chi vive il territorio può smuovere meccanismi incastrati nelle maglie di istituzioni ed amministrazioni!"