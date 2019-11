Casale Alba1: il Forum per la tutela del parco di Aguzzano in commissione capitolina

Una delegazione del Forum per la tutela del parco di Aguzzano ha incontrato esponenti dell’amministrazione municipale e comunale durante la commissione congiunta patrimonio e cultura durante la mattina di mercoledì, 6 novembre. La richiesta era stata presentata dal Forum durante la scorsa primavera per discutere dello “status” del Casale Alba1 che, fino alla bocciatura della delibera lo scorso 2 ottobre (definita dallo stesso forum “delibera della pizza” per via delle caratteristiche che la contraddistingueva), durante uno degli ultimi consigli municipali, avrebbe visto una gestione diversa rispetto a quella decisa in maniera partecipata dal Forum. Non solo, la stessa organizzazione da settimane si batte contro il provvedimento di sgombero decretato per un altro casale situato all’interno del parco di Aguzzano: Casale Alba 2 che, invece, è animato quotidianamente dalle energie e dalla grinta delle realtà sociali che gravitano intorno. All’incontro hanno partecipato, oltre i componenti delle due commissioni, gli assessorati comunali competenti, la presidente e alcuni consiglieri del IV Municipio, anche l’ente gestore del parco RomaNatura, la biblioteca Giovenale, la Direzione generale di Biblioteche di Roma e il Museo di Casal de’ Pazzi.

Che cosa chiede il Forum per il Casale Alba1?

Dal Forum sono giunte, ancora una volta le richieste relative al Casale Alba1, tornato di recente al patrimonio comunale. Valutare la proposta del polo museale-didattico per il Casale Alba 1, istituire e riconoscere ufficialmente il Forum presso il IV Municipio per instaurare un luogo di confronto costante tra le amministrazioni, le realtà sociali e gli abitanti. Non solo, avviare la progettazione partecipata del Parco e dei casali partendo dalla valorizzazione delle realtà già esistenti, come la biblioteca Giovenale, il Casale Alba 2, l’Orto Giardino di Aguzzano e convocare con urgenza un incontro all’Assessorato Patrimonio del Comune di Roma per scongiurare la chiusura del Casale Alba 2. “Abbiamo riscontrato un’apertura al confronto sulla progettazione complessiva del Parco da parte delle istituzioni preposte ed alla valutazione della proposta del polo museale-didattico. Unica nota fuori dal coro, fortunatamente isolata, la Giunta del IV Municipio, che continua ad esprimersi con tono dispotico, arrogante e poco propenso al dialogo. Da parte nostra esprimiamo soddisfazione per un primo riconoscimento del Forum e della preziosa funzione che svolge, dopo una dolosa mancanza di 9 mesi. Vedremo se alle promesse seguiranno i fatti” hanno spiegato dal Forum al margine dell'incontro.

Preoccupazione per il provvedimento di sgombero al Casal Alba2

No, non è un bel periodo per le realtà sociali che gravitano intorno al parco di Aguzzano. Tra tutti i problemi recenti, a pesare di più, è la determinazione dirigenziale dello scorso 15 ottobre che annuncia “L’accesso e sgombero anche forzoso contro chiunque occupi senza titolo l’immobile di proprietà capitolina ai fini della riacquisizione della disponibilità del bene libero da persone o cose”. Inoltre “Sugli occupanti è pendente un procedimento penale contro ignoti per occupazione abusiva e furto di energia elettrica”. Un documento questo che rischia di cancellare l’azione sociale degli ultimi sette anni. Il Forum, in attesa di una convocazione in Campidoglio, ha avviato una campagna in difesa del Casale: “No alla sgombero del Casale Alba2” con #mettiamocilafaccia e #ilparcocheresiste, alla quale ha aderito anche il famoso vignettista di Rebibbia Zerocalcare.