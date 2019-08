Casal de’ Pazzi: anche via Galbani entra a far parte di strade nuove

Continuano gli interventi di manutenzione stradale al quarto municipio. Dopo Casal Bertone, Pietralata, è la volta di Casal de’ Pazzi dove, non lontano dalla stazione metro Ponte Mammolo, sono stati effettuati lavori di riqualificazione e messa in sicurezza da parte del Dipartimento Simu in via Egidio Galbani.

Un'isola sparitraffico e la nuova segnaletica

I lavori, annunciati già lo scorso anno anche attraverso il nostro giornale, riguardano per ora la realizzazione di un’isola spartitraffico all’incrocio con viale e la deposizione di un primo manto di asfalto. È la sindaca Virginia Raggi a dare l’annuncio di un nuovo ingresso nella famiglia di “strade nuove” attraverso il suo profilo FB: “L’intervento su via Galbani completa il quadro di quelli già effettuati in zona a via Furio Cicogna, via Giovanni Palombini e via Ciciliano”.

Via Galbani, arteria di collegamento tra le vie consolari Prenestina e Nomentana, subirà un nuovo intervento di restyling finalizzato a completare l’opera: sarà disegnata la segnaletica orizzontale e apposta quella verticale.