Casal de' Pazzi: una rotatoria in via Tilli per mettere in sicurezza pedoni e automobilisti

Era finita agli onori della cronaca anche di recente, durante il mese di agosto, perché teatro di una raffica di multe. Prima ancora perché l’area circostante diventa spesso giaciglio di rifiuti. Per via Tilli, a Casal de' Pazzi, però la soluzione è vicina: durante l’ultimo consiglio municipale dello scorso giovedì è stata approvata una mozione per chiedere la realizzazione di una rotatoria nel punto in cui la strada si incrocia con via Zanardini.

Mancano le strisce e la segnaletica

La mozione è stata portata in consiglio a dopo il lavoro della commissione assetto del territorio che nei mesi scorsi ha effettuato sopralluoghi nell’area. “E’ una delle primissime strade del quartiere – avevano spiegato alcuni residenti al nostro giornale dopo la raffica di multe che li aveva colpiti, specificando – Non ha segnaletica e nemmeno le strisce”. Inoltre è nota la pericolosità all’incrocio delle due strade non solo per i veicoli ma anche per i pedoni.

La rotatoria all'incrocio tra via Zanardini e via Tilli

Il documento, approvato in consiglio, darà adesso il via ad una serie di azioni: tra le prime, l’impegno della giunta e della presidente del municipio di attivarsi presso la direzione tecnica e la polizia locale per comprendere in quali modi realizzare l’opera. La realizzazione della rotatoria all’incrocio di via Zanardini con via Tilli comporterà anche un nuovo progetto della viabilità che sarà messo a punto nei prossimi mesi.