Casal de Pazzi, cadono tre alberi: danneggiate due auto, sotto choc un giovane

Tre alberi, due pini e un salice per la precisione, sono crollati per il vento forte in viale Marx, nella zona di Casal de Pazzi-Talenti. Uno ha centrato una Lancia Y sfonfandole il parabrezza. Sotto choc il giovane all'interno. L'albero ha colpito anche una seconda Toyota Yaris.

Poco più avanti, un altro albero è caduto colpendo un'auto, ma soltanto con le fronde. La strada è bloccata in attesa dell'intervento di vigili del fuoco e polizia locale.

Sul posto anche un'ambulanza per soccorrere il giovane sotto choc.