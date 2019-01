A Villa Farinacci il capodanno del IV municipio conquista i cittadini

Buona la prima a Villa Farinacci. il Capodanno targato IV Municipio ha riscosso un grande successo di pubblico. La villa, situata nel quartiere Ponte Mammolo, costruita in epoca fascista e rimasta chiusa per oltre vent’anni ha indossato l’abito da sera e ha accolto i cittadini del Tiburtino per trascorrere insieme la notte del 31 dicembre e dare il “benvenuto” al 2019. L’evento, realizzato da Roerso Mondo Associazione Culturale e finanziato dal Municipio, ha visto realizzata una festa popolare a base di musica dal vivo e cabaret, brindisi e spettacoli pirotecnici, Dj set e silent disco.

A raccontare l’evento la presidente Roberta Della Casa: “Tante le performance che si sono susseguite aspettando il brindisi per il nuovo anno, il countdown proiettato sulla torre e, in coerenza con la festa di Roma, la poesia di Rodari “sulla luna” il cui testo scorreva sulle pareti della villa. Lo spettacolo pirotecnico ha preceduto la magica silent disco a cui hanno partecipato oltre 500 persone di tutte le età”. La minisindaca del Tiburtino ha aggiunto: “Voglio davvero ringraziare l’associazione Roerso Mondo, tutti gli artisti e tecnici che hanno messo la loro professionalità al nostro servizio per portare una festa incredibile lontano dal centro storico”.

Infine ha concluso: “Ringrazio inoltre l’amministrazione municipale che ha supportato la nostra idea lavorando senza sosta per far sì che tutto fosse organizzato al meglio ed in fine, ma non per importanza, ringrazio tutti i cittadini che hanno scelto di festeggiare con noi l’arrivo del 2019. Un grazie speciale agli agenti del commissariato San Basilio che hanno trascorso tutta la notte con noi e garantito la sicurezza di tutti”.