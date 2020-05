Rebibbia, lavori in via Tiburtina fermi al palo. I ciclisti: “Questa strada per noi è un pericolo”

Una rete arancione di cantiere delimita l’area interessata dai lavori, sull’asfalto le strisce gialle a rimarcare i confini della strada percorribile, nel mezzo blocchi di cemento; al lato destro (in direzione fuori Roma) la fermata degli autobus che raggiungono la periferia della Tiburtina, da Casal Monastero a San Basilio e Settecamini, gremita di pendolari soprattutto nelle ore di punta, dalla parte opposta la stazione metro.

È questa la fotografia di un tratto della via Tiburtina all’altezza del quartiere Rebibbia che, da anni oggetto di lavori, continua a essere una spina nel fianco per i residenti, gli automobilisti e i ciclisti costretti a fare i conti con i disagi ogni giorno, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso, come la riapertura delle scuole, per esempio.

“Questa strada è percorsa quotidianamente da pendolari, lavoratori e anche ciclisti – ha detto Mauro Cottini, residente del quarto municipio e ciclista – Transitare in questa specifica area per noi rappresenta un vero e proprio problema perché siamo praticamente costretti a camminare al centro della strada, già perché se volessimo spostarci rischieremmo di finire incastrati nella rete di cantiere e cadere sull’asfalto con il rischio anche di essere investiti”.