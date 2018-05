Asili nidi sotto sfratto, la lotta delle mamme non si ferma: protesta a Villa Farinacci

Le mamme e le operatrici degli asili nido convenzionati del Municipio Roma IV non si arrendono: la loro protesta, diventata ormai una vera e propria lotta per la difesa degli spazi così come dei posti di lavoro, ormai non conosce più confini.

Le mamme "combattenti" contestano la presidente Della Casa e la sindaca Raggi

Dopo la contestazione alla presidente del Municipio Roberta Della Casa ad un evento che si è svolto nel quartiere Casal de’ Pazzi, una rappresentanza di mamme e coordinatrici si è presentata anche a Villa Farinacci nel pomeriggio di lunedì dove era attesa la sindaca, per manifestare ancora una volta il proprio dissenso ma “Naturalmente non ho ottenuto altro che finti sguardi solidali e inviti a chiedere un incontro, insomma la solita fuffa - ha spiegato mamma Alessandra - Nemmeno una parola di solidarietà per queste donne che perderanno il loro posto di lavoro, niente di niente”.

Le mamme hanno tentato, invano, di portare di nuovo l'attenzione sulla chiusura dei quattro nidi convenzionati nel territorio del Tiburtino: le cooperative che li gestiscono dovranno lasciare i locali entro il 31 luglio. Con questo sgombero, comunicato il 29 dicembre del 2017, circa 60 educatrici perderanno il loro posto di lavoro, due asili nido su quattro saranno destinati ad altro uso e i due che rimarranno aperti saranno a gestione diretta.

“La protesta fuori contesto è una strumentalizzazione”

Sulle richieste di mamme e operatrici: “Non credo fosse quella la sede per affrontare il problema dei nidi – ha replicato Roberta Della Casa – ne abbiamo parlato in tutte le sedi possibili, stiamo lavorando anche da un punto di vista occupazionale, la protesta fuori contesto sembra più una strumentalizzazione che il desiderio di trovare una soluzione”.