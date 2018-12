Al Tiburtino asili al freddo. Lega contro Raggi: "Non si risparmia sulla pelle"

Sono stati riparati i condizionatori collocati all’interno dell’asilo nido di via Rivisondoli (Ponte Mammolo) dopo due sollecitazioni inviate già a partire dal mese di novembre. Grazie all’intervento dei tecnici del Dipartimento Simu, nella mattina di venerdì i bambini non dovranno avvalersi di “bue e asinello” per scaldarsi. Ma altri plessi restano al freddo, sia per gli orari di accensione sia a causa di guasti agli impianti di riscaldamento. Come all’asilo nido di via Santi, nel quartiere Colli Aniene dove i bambini sono stati trasferiti in altre aule per ovviare al problema. Stesso disagio anche per i piccoli di via Pomona.

“Non si risparmia sulla pelle dei bambini e dei dipendenti che lavorano negli asili nido”. È questo il commento di Roberto Santoro, capogruppo Lega del Municipio Roma IV che negli ultimi giorni ha effettuato una serie di sopralluoghi presso gli istituti scolastici.

“Comprendiamo bene il concetto di spending review messo in campo dalla sindaca Raggi ma non possiamo tollerare che con temperature così basse i bambini restino al freddo”. Già perché in tutti gli asili municipali gli orari di accensione dei riscaldamenti iniziano a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 15.00. “Quando i piccoli arrivano in classe gli ambienti sono ancora freddi e lo stesso avviene quando vanno via, poiché restano in classe per più tempo”.