Apre il nido di via Eneide, dal Municipio: "Diamo il benvenuto ai piccoli utenti"

A partire dal prossimo anno scolastico un'altra struttura del Municipio Roma IV potrà accogliere i bambini. Si tratta del nido via Eneide, nella zona di Tor Cervara. A questo è da aggiungere anche la ristrutturazione dell'asilo Bolle di Sapone.

"Questa Amministrazione crede fortemente nella valorizzazione del servizio pubblico con particolare attenzione a nidi e scuole pubbliche - ha esordito la minisindaca pensatallata Roberta Della Casa - Abbiamo messo a bando i posti della sezione ponte Cecchina Aguzzano soppressa negli anni scorsi, apriremo il nido di Via Eneide, struttura realizzata da anni e mai attivata prima e stiamo lavorando per la ristrutturazione del nido Bolle di Sapone lasciato all’abbandono da troppo tempo".

Della Casa ha presentato, inoltre, una panoramica sull'assetto scolastico dei nidi sia di quelli in convenzione che di quelli a gestione privata: "Sul territorio possiamo contare su un sistema integrato tra pubblico e privato con 16 nidi a gestione diretta e 17 nidi convenzionati, purtroppo 6 di questi risultano ad oggi penalizzati da una situazione amministrativa scorretta ed in attesa di regolarizzare tali posizioni garantiremo la continuità didattica per i bimbi già inseriti nel contesto perché l’asilo non rappresenta solo un servizio ma un periodo importante di crescita e sviluppo dell’individuo".

Ha concluso: "Il nostro Municipio ha la capacità di rispondere numericamente alla domanda della cittadinanza e proprio in questi giorni che vedono aperte le iscrizioni vogliamo dare il primo benvenuto ai nostri piccoli utenti".