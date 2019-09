Ora i marciapiedi li riparano le agenzie immobiliari: "Per anni abbiamo visto gente cadere"

“Chiediamo interventi da quattro anni, ci siamo stufati e abbiamo provveduto da soli a riparare il marciapiede”. Siamo in viale Marx, nel quartiere Casal de’ Pazzi: una strada costeggiata da negozi e attività che, spesso, è sinonimo di pericolo per i cittadini, nello specifico dei pedoni. A parlare è Riccardo, responsabile dell’agenzia immobiliare “Tecnorete Marx” che nella mattina di lunedì ha provveduto a proprie spese al ripristino dell’asfalto.

Tante le richieste cadute nel vuoto

Fin dal giorno dell’apertura dell’agenzia, avvenuta ormai quattro anni fa, Riccardo e il suo gruppo di lavoro hanno iniziato a presentare esposti, richieste perché il tratto di strada venisse messo in sicurezza ma niente da fare. “Per anni abbiamo visto anziani e bambini inciampare e cadere, spesso siamo usciti dal negozio per aiutare qualcuno a rialzarsi” ha aggiunto Riccardo. La strada, oltre a presentare il manto dissestato ha anche delle buche che con la pioggia diventano “sommerse” e come tali ancora più pericolose.

Lavori svolti in due ore, con soli 300 euro

“Abbiamo chiamato a nostre spese una ditta per effettuare i lavori di ripristino, gli operai hanno impiegato poco meno di ore e abbiamo speso 300 euro più IVA – ha precisato Riccardo – Ma l’intervento era necessario, non era più possibile aspettare oltre”. Quando il “fai da te” dei cittadini sopperisce alla mancanza delle istituzioni.

