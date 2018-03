Chiuse le buche ma via Vacuna resta al buio

Sono stati colti da una piacevole sorpresa i residenti di via Vacuna nel quartiere Pietralata quando nella mattina di giovedì hanno trovato “tappate” le buche del marciapiedi. Fori profondi e pericolosi che solo due giorni prima i residenti stessi avevano denunciato attraverso le pagine del nostro giornale. Roma Today chiama e il Municipio IV risponde, è propio il caso di dirlo.

"Pratica chiusa senza interventi"

Alessandro Nardoni, del gruppo Fratelli d’Italia che in questa strada ci abita, aveva spiegato: “La mia richiesta è stata presentata da tempo agli organi competenti e la pratica risulta chiusa senza che nessuno sia però mai intervenuto”. Oltre alla presenza delle buche sui marciapiedi che per bambini e anziani hanno rappresentato un pericolo concreto per diverso tempo, la sicurezza in via Vacuna continua ad essere minacciata dalla totale assenza di illuminazione.

Via Vacuna interamente al buio

"Dalla serata di mercoledì l'illuminazione risulta spenta in tutta la strada - ha spiegato Nardoni - quindi non più solo il tratto compreso tra largo Camesena e via dei Monti di Pietralata ma anche quello che da via dei Monti di Pietrala porta all'incrocio con via Vacuna". Un'altra denuncia, un altro grido d'allarme: "La vicina via Morello è terminata da tempo, non è stata ancora aperta ma è sempre illimunata".