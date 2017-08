Lavori in corso a Pietralata: ecco come cambia la viabilità da lunedì 21 agosto

Neanche il tempo di chiudere un cantiere ed eccone già un altro aperto. Siamo a Pietralata, nel Municipio Roma IV, qui i lavori per la costruzione della rete fognaria su via Tiburtina nella zona dello SDO comporteranno alcune modifiche alla viabilità per i prossimi mesi.

Ecco cosa cambia da lunedì 21 agosto

Da lunedì 21 agosto e fino al 30 novembre alcune delle strade presenti nel quadrante interessato dai lavori saranno oggetto di sostanziali modifiche in merito alla viabilità. Su via Tiburtina all’incrocio con via dei Durantini segnale di corsie chiuse con passaggi consentiti, su via dei Durantini invece nel tratto compreso tra via Tiburtina e via Meda ci saranno i lavori che causeranno la chiusura della corsia di destra, un limite massimo di 30 Km/h e divieto di sosta con rimozione della durata di 24 ore, nel caso della chiusura della corsia di sinistra fermarsi e dare precedenza.

Minore impatto sulla viabilità per le strade di meno afflusso

I lavori per la costruzione della rete fognaria non risparmieranno disagi anche nelle vie “secondarie” del quartiere, arterie non particolarmente trafficate. Via Renzo Rossi, all’incrocio con via dei Durantini, direzione obbligatoria a destra, dare precedenza e senso vietato, i lavori in via Luigi Lodi all’incrocio con via Algranati comporteranno divieto di fermata su ambo i lati e divieto di transito eccetto per i residenti. Non è finita, un preavviso di chiusura tra via Algranti e via Lodi. Ancora, in via Meda all’incrocio con via dei Durantini, direzioni consentite dritto e a sinistra e dritto e a destra. Per via dei Durantini all’intersezione con via Meda è necessario fermarsi, dare la precedenza con direzioni consentite a destra e sinistra.