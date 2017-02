Tiburtina, terminati i lavori al collettore: "Entro giugno si torna a tre corsie"

"Tra maggio e giugno sarà smobilitato il cantiere sulla corsia centrale della Tiburtina". È l'annuncio del dirigente dell'ufficio Pianificazione e programmazione interventi del Simu, in occasione della commissione congiunta Lavori Pubblici-Mobilità. Dopo cinque anni di caos sulla consolare, nel tratto compreso tra Pietralata e la stazione, si torna finalmente a tre carreggiate.

Partiti nel 2012 con 12 milioni di euro di fondi stanziati, i lavori hanno interessato l'ampliamento della rete fognaria, la stessa dal '52 per una popolazione che nel frattempo è più che raddoppiata. Il sistema di raccolta delle acque nere e bianche risultava del tutto insufficiente. Da qui l'apertura necessaria del cantiere che ha tenuto in scacco la viabilità del quadrante con un traffico costantemente congestionato. A breve i residenti vedranno la fine.

Verrà ripristinata la viabilità precedente o mantenuto il parcheggio allestito tra i cordoli in cemento per recuperare i posteggi laterali persi? I tecnici dell'agenzia Roma servizi per la Mobilità hanno fatto sapere che c'è già "un progetto per il ripristino della preferenziale, e questo tratto non sarebbe che il primo stralcio di una preferenziale su tutta la Tiburtina". Gli anni scorsi si era ipotizzato anche il passaggio di una linea tranviaria tra la stazione Tiburtina e quella della linea B Santa Maria del Soccorso.

A puntualizzare sul mancato rispetto dei tempi annunciati, il capogruppo del Pd in IV Municipio, Massimiliano Umberti. "Dalla presidente Roberta Della Casa, ancora una volta sono arrivate promesse che non saranno mantenute. In più di un'occasione pubblica aveva promesso che a marzo ci sarebbe stata la riapertura della preferenziale in via Tiburtina". E ancora: "Vorremmo sapere come si intende sistemare la corsia preferenziale e che cosa succederà ai parcheggi e ai cassonetti. Come sarà sistemato tutto ciò?".