Tiburtina, riapre la corsia centrale. La sindaca Raggi: “Finalmente una viabilità umana”

“Il tempo di finire i collaudi e finalmente potrà riprendere una viabilità umana che qui mancava da tempo. Un pezzetto alla volta stiamo portando a casa i nostri obiettivi”. A esprimere entusiasmo è la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che nella mattina di venerdì ha effettuato un sopralluogo nei cantieri (ormai chiusi) della carreggiata centrale di via Tiburtina che per anni hanno tenuto in ostaggio pendolari, residenti e commercianti. Non solo, Raggi ha visitato anche il prolungamento, aperto da poco, di via Achille Tedeschi sempre in zona Pietralata.

Chiusura cantieri di via Tiburtina, Della Casa: “Un impegno grande”

“Sono circa dieci anni che non riusciamo a vedere questa strada senza new jersey in mezzo. È stato un impegno grande, sembra una stupidaggine ma sono stati fatti lavori importanti sulla rete fognaria e anche l'opera di ripristino e dei collaudi prevede delle procedure che non sono brevissime – ha commentato invece Roberta Della Casa, presidente del Municipio IV - Ce la siamo data come priorità, abbiamo collaborato insieme, Municipio e Campidoglio, la sindaca in prima persona ci ha dato una mano e tra due settimane la carreggiata centrale di via Tiburtina sara' di nuovo percorribile”.

Polemica FdI: “Il M5s si fa i complementi da solo”

A puntare il dito sulla presenza della sindaca Raggi in via Tiburtina, il gruppo Fratelli d’Italia (Campidoglio e Municipio) che a margine del sopralluogo ha commentato: “La sindaca 'taglia nastri' anche questa volta non si smentisce e parlando del Municipio IV - dove è più conosciuta per le passerelle che non per essersi occupata dei cittadini e del territorio - annuncia che 'tra due settimane riaprira' la carreggiata centrale della via Tiburtina” hanno commentato Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio e Gianni Ottaviano capogruppo nel Municipio IV di Fratelli d'Italia. Infine: “Fa sorridere che l'Amministrazione grillina, centrale e municipale, si faccia i complimenti da sola e semplicemente per aver fatto il suo dovere, peraltro in grave ritardo e su interventi portati avanti dal centrodestra ma lasciati appesi dai grillini”.