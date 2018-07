Via Tiburtina ancora senz'acqua. I residenti: "Un enorme disagio"

“Un disagio grandissimo soprattutto per le persone anziane e i disabili”. C’è rabbia nel quartiere Pietralata, soprattutto nelle zone di Portonaccio e largo Camesena dove l’erogazione dell’acqua è stata sospesa per consentire lavori di manutenzione straordinaria su un’importante condotta idrica della via Tiburtina, annunciato con volantini e da mezzi di informazione.

Lo “stop”, iniziato alla mezzanotte di sabato, avrebbe dovuto terminare a mezzanotte di domenica ma il servizio non è stato ancora ripristinato. Intanto, a Casal Bruciato, altro quartiere interessato dall’interruzione, l’erogazione dell’acqua non è mai stata sospesa e tra i residenti aleggia il dubbio che possa avvenire all’improvviso, senza nessuna comunicazione.

Disagi per il mancato ripristino del servizio idrico a Pietralata

“Se non fosse stato per i giornali on line e i social nessuno avrebbe saputo dell’interruzione – hanno spiegato a Roma Today alcuni residenti di largo Camesena – non è stato apposto nessun avviso lungo le strade, nessuna comunicazione e i residenti più anziani si sono trovati in difficoltà”. Non solo: “Nella notte di domenica si è verificata una forte erogazione di acqua lungo via Camesena, fuoriusciva dalla strada, probabilmente un guasto, intanto però mentre sgorgava inutilmente noi ne attendevamo il ripristino nelle nostre case” hanno aggiunto. Infine hanno concluso: “Continuiamo a lavarci con l’acqua in bottiglia senza sapere quando tornerà il servizio”.

A Casal Bruciato nessuna interruzione del servizio come annunciato

Opposta invece la condizione dei residenti del quartiere di Casal Bruciato, dall’altra parte della via Tiburtina rispetto a Pietralata: “Il servizio non è mai stato sospeso, abbiamo fatto rifornimento di acqua ma non sappiamo quando e se verrà interrotta”. Intanto dall'azienda Acea hanno fatto sapere: "Il quartiere Casal Bruciato era stato allertato solo in caso di eventuale abbassamento della pressione che di fatti non si è verificato - inoltre - E' subentrato un imprevisto tecnico in via dei Durantini e il servizio idrico è sospeso solo in questa strada, sono già al lavoro i tecnici e in poche ore il servizio sarà ripristinato, sul posto due autobotti per garantire la fornitura di acqua". Per quanto riguarda largo Camesena l'azienda ha precisato: "E' arrivata una segnalazione che è oggetto di lavorazione da parte dei tecnici ma la sospensione non dipende dagli interventi effettuati nelle scorse ore".