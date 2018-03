Via Morello è chiusa ma illuminata: monta la rabbia dei residenti

“Questo tratto di strada è ancora chiuso ma ogni notte è regolarmente illuminato”. E’ questa la denuncia del gruppo Fratelli d’Italia del Tiburtino che ne chiede l’immediata apertura. Siamo in via Vincenzo Morello, nel quartiere Pietralata: il tratto interdetto al traffico è quello compreso tra via Galantara e la rotatoria con l’incrocio di via Tedeschi.

Strada chiusa ma illuminata

“Ogni notte i lampioni sono accesi in questa porzione di strada favorendo così uno sperpero di denaro – ha commentato Alessandro Nardoni del gruppo FdI – invece nella vicina via Vacuna continuano ad essere spenti nonostante la strada sia aperta e percorribile”. L’illuminazione di via Vacuna, infatti, è attualmente spenta lungo l’intera strada dopo un periodo di alternanza tra tratti spenti e tratti illuminati.

L’indignazione dei commercianti

Il tratto di strada compreso appunto tra via Galantara e l’incrocio con via Tedeschi non è però di competenza municipale ma appartiene all’area cantierizzata dei lavori per lo SDO. “E’ tanta l’indignazione non solo dei residenti ma anche dei commercianti ai quali era stata garantita la riapertura completa della strada entro dicembre dello scorso anno ma ad oggi – ha concluso Nardoni – ancora nessuna novità positiva”.