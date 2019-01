Un anno per la messa in sicurezza di via dei Monti di Pietralata: residenti preoccupati

“Sulla nostra testa pende un ordine di sgombero da parte dei vigili del fuoco e il Simu (Dipartimento Infrastrutture e Manutenzione ndr) si è impegnato a redigere il bando entro dicembre del 2019”. Siamo in via dei Monti di Pietralata, nell’omonimo quartiere del Municipio Roma IV e a parlare sono i residenti delle abitazioni collocate nel tratto di strada compreso tra via della Ruta e via del Sedano.

In questo preciso punto una frana, nel novembre scorso, ha danneggiato ulteriormente il costone (già oggetto di smottamenti negli anni) comportando la chiusura della strada, ma solo sulla carta. Già perché il “pericolo” di transito è reso noto da un cartello e l’accesso è delimitato solo parzialmente, nei fatti quindi la strada viene percorsa.

Tante fino ad ora le richieste dei cittadini per ottenere interventi di messa in sicurezza dell’area ma solo promesse confuse e date che allarmano i residenti: “Non è possibile che si preveda di realizzare bando e progetto con una scadenza così a lungo termine – hanno tuonato – non ci sentiamo sicuri e se dovessero accadere nuove frane o episodi di maggiore gravità, riterremo il Municipio e il Comune direttamente responsabili” hanno concluso. I residenti attendono la messa in sicurezza del costone dal 2016.