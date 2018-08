Pietralata: uomo nudo si lava alla fontanella, le immagini riprese da un residente

Un uomo nudo che si lava nella fontanella di un parco giochi al Tiburtino, in via delle Cave di Pietralata. E' successo in pieno giorno e, secondo le testimonianze, sotto gli occhi di bambini e residenti.



La denuncia arriva da un residente, che ha deciso di pubblicare il video sui social per denunciare la situazione invivibile a cui ormai da tempo sono costretti a vivere. "Mi appello alle istituzioni e alle forze dell'ordine - si sfoga il residente - Siamo veramente esasperati".

Sulla vicena è arrivato il commento di Giorgia Meloni: "I cittadini sono stufi di non poter frequentare quel pezzo di verde diventato ormai il salotto di gente che sfratta i bambini dall’area giochi per usarla come lavanderia e di chi si lava nella fontana. Nell'Italia che vogliamo c'è come prima cosa il rispetto delle regole e della convivenza civile".