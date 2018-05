Tiburtina in tilt, colpa dei lavori Italgas. Della Casa: "A giorni riunione in Campidoglio. Tornerà ad essere preferenziale"

Sono giorni più difficili del solito questi per i residenti dei quartieri collocati nel tratto di via Tiburtina compreso tra Pietralata e Casal Bruciato. Macchine incolonnate lungo le corsie della consolare, mezzi pubblici fermi con attese lunghe per utenti e cittadini, il delirio dell’ora di punta: è caos sulla via Tiburtina. Nel tratto di strada “più commerciale” della zona cresce la rabbia dei residenti che ancora sperano in una “Tiburtina Liberata”.

I lavori Italgas in via Tiburtina

“Questa situazione attuale – ha spiegato Roberta Della Casa, presidente del Municipio Roma IV – è dovuta allo svolgimento dei lavori dell’azienda Italgas che sta intervenendo su guasti alle tubazioni. Non appena questi interventi saranno terminati si risolverà la congestione del traffico di questi giorni”.

“Questo tratto di strada dovrà diventare una preferenziale come lo era in passato”

Intanto parte della via Tiburtina continua ad essere vessato dalla presenza di cantieri che causano disagi enormi ai residenti: una condizione che penalizza da anni cittadini, studenti, lavoratori e tutti coloro che utilizzano la via Tiburtina come strada di collegamento per il centro città o la stazione ferroviaria. “Stiamo per intervenire nel tratto chiuso da anni – ha precisato Della Casa – nei prossimi giorni abbiamo una riunione in Campidoglio per risolvere le problematiche, rifare il manto stradale e riaprire la strada, finalmente”. Sugli obiettivi futuri ha anticipato: “Questo tratto (quello più commerciale ndr) dovrà diventare una preferenziale così come lo era in passato e agevolare i mezzi pubblici”.

