Colonie di topi a Pietralata, i residenti lanciano un appello al Municipio

E’ iniziata la conta dei topi tra le strade di Pietralata. Da via Marica, passando per via Silvano e ancora via Pomona, colonie di ratti hanno invaso le vie e hanno generato veri e propri disagi tra i residenti del quartiere.

“E’ da tempo che viviamo in questa situazione di degrado – ha commentato Riziero Bruni del comitato di via Pomona – ma negli ultimi mesi il fenomeno è cresciuto ancora di più, peggiorando di giorno in giorno”. E dal comitato anche un video che ritrae i ratti mentre scorazzano su via Marica, entrando da una fessura del muro di cinta che costeggia il campo di calcio XXV aprile.

“Abbiamo avviato anche una raccolta firme nei mesi scorsi, raggiungendo un numero considerevole di adesioni , poi abbiamo consegnato la petizione in Municipio ma non sono stati presi provvedimenti di alcun genere” ha proseguito Bruni.

Del resto i residenti avrebbero anche voluto autotassarsi per l’acquisto delle trappole ma “i costi sono esosi e poi non risolverebbero il problema che oltretutto non è circoscritto ma interessa molte strade”.

Così, dalle pagine del nostro giornale, il comitato di via Pomona intende lanciare un appello alle istituzioni, alla presidente del Municipio Roberta Della Casa, perché il degrado portato dalla presenza dei topi possa essere eliminato. “Chiediamo un controllo, anche un sopralluogo per comprendere la gravità del problema – hanno concluso dal comitato – e delle soluzioni che siano tempestive perché qui molti cittadini hanno la fobia dei ratti”.

Allegati