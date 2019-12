Termosifoni ancora spenti: a Pietralata nuova protesta in strada

Accesi a Casal Bruciato ma ancora freddi dall'altro lato della via Tiburtina, a Pietralata. Ancora proteste nel IV Municipio dove rimangono spenti i termosifoni. Dopo le 'rivolte' di via Facchinetti, via Diego Angeli e via Satta questa volta a scendere in strada sono stati i residenti di via Sante Bargellini.

In particolare sono stati una trentina gli abitanti della strada che, dopo aver acceso un piccolo fuoco sulla via, hanno spostato i cassonetti dei rifiuti al centro della carreggiata bloccando temporanemante la circolazione. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e del Commissariato Sant'Ippolito di Polizia. A parte la protesta, non si sono registrate tensioni di nessun tipo.

Proprio stamattina, nella vicina via Facchinetti, dove giovedì era andata in scena una protesta simile, una squadra di tecnici del Comune è intervenuta per ripristinare il funzionamento della caldaia. “Per la riparazione definitiva mancano dei pezzi necessari al funzionamento della caldaia che ad oggi non possiedono – hanno spiegato a RomaToday dal comitato popolare Casal Bruciato –. Nonostante questo i termosifoni sono stati rimessi in funziona ma è solo una toppa al problema, rimaniamo in guardia”.

Resta alta dunque l'attenzione da parte degli abitanti di Casal Bruciato, anche perchè nelle scorse settimane sono state messe delle “toppe” e dopo qualche ora i termosifoni erano di nuovo spenti.

Da Casal Bruciato a Pietralata cambia il nome del quartiere ma non il problema, con i residenti al freddo che anche venerdì hanno fatto sentire forte la loro voce di dissenso.