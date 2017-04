Portonaccio, rivoluzione alla viabilità: apre lo svincolo della tangenziale e arriva la preferenziale

Una vera e propria rivoluzione nell'ambito della viabilità al Municipio Roma IV, in particolare all'altezza del quartiere Portonaccio. Qui una nuova uscita della tangenziale Est proprio su via di Portonaccio renderà più "facile e felice" la vita dei pendolari e degli automobilisti. Nelle stesse ore anche l'apertura di largo Camesena la cui chiusura aveva indignato non poco i residenti del quadrante costretti a giri assurdi per percorrere pochi metri di strada.

"Giovedì mattina aprirà largo Camesena, lo svincolo che dalla tangenziale porterà su via Tiburtina e via di Portonaccio", è questo l'annuncio di Enrico Stefano, presidente della commissione mobilità del Campidoglio. Ma c'è di più: "Contestualmente, la notte tra mercoledì e giovedì, verrà realizzata la corsia preferenziale su via di Portonaccio, che consentirà di abbattere drasticamente i tempi di percorrenza della linea 409, una delle linee della città in assoluto più frequentate, in direzione della stazione Tiburtina, con benefici immediati per utenti e autisti". Tra i benefici, Stefano ha sottolineato: "Tempo prezioso risparmiato, minori costi di manutenzione e consumo di carburante, ridotto impatto sull'ambiente, questo vuol dire togliere spazio al mezzo privato e dedicarlo al trasporto pubblico.

Infine, Stefano ha concluso: "Lo abbiamo ribadito più volte, l'aumento della velocità commerciale per autobus e taxi è uno dei pilastri della nostra azione di governo, e l'implementazione e protezione delle corsie preferenziali è il mezzo più immediato per perseguirla".