A Pietralata arriva Raggi, apre un'altra strada dello SDO

A partire da venerdì 5 luglio la strada che collega via dei Durantini con via Cave di Pietralata sarà aperta al transito dei veicoli, insieme alla rotatoria posta all’inizio della via. Nel pomeriggio di giovedì ad annunciare l’apertura del nuovo tratto che rientra nell’ormai decennale progetto SDO anche la sindaca di Roma Virginia Raggi. La prima cittadina già a febbraio aveva partecipato al “taglio del nastro” in via Morello, con una cerimonia pubblica dove non mancarono polemiche da parte dei cittadini. Questa volta la sua visita è avvenuta più in sordina, senza telecamere (se non quelle ufficiali capitoline) e senza parroci pronti per la benedizione. Adesso, in un clima di emergenza rifiuti.

Della Casa: “Nelle prossime settimane le strade si collegheranno alla metro Quintiliani e all’ospedale”

A commentare la nuova apertura è la presidente del Municipio IV, Roberta Della Casa: “Uno degli eventi della nostra campagna elettorale nel 2016 verteva proprio sul tema SDO e abbiamo preso l’impegno con i cittadini che avremmo affrontato seriamente la tematica”. La minisindaca ha precisato: “Nelle prossime ore aprirà una nuova rotatoria con relativa strada di collegamento tra via dei Durantini e via Cave di Pietralata. Dopo il prolungamento di via Morello e via Tedeschi, dopo l’apertura del parcheggio in via dei cereali possiamo dire che questo sia un ulteriore traguardo. Nei prossimi mesi le strade si collegheranno alla metro Quintiliani e all’ospedale Pertini”.

Verso la chiusura dei cantieri

L’obiettivo della giunta pentastellata è quello di procedere con la chiusura di tutti i cantieri presenti nell’area SDO: “Stiamo lavorando molto in collaborazione con il Provveditorato ai lavori pubblici per lo sviluppo del quartiere e per vedere finalmente realizzati tutti quei cantieri che dal 2009 insistono sul territorio” ha concluso la minisindaca.