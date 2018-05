Via dei Durantini diventa la "strada del fango", i residenti: “Siamo esasperati”

Le caditoie sono ostruite dal terriccio trasportato dai camion, i marciapiedi sono malridotti con buche e avvallamenti: benvenuti in via dei Durantini, una delle strade interessate dai lavori dello Sdo di via Tiburtina.

"Nessuna risposta dagli uffici comunali"

I cantieri aperti creano disagi notevoli ai residenti della via, soprattutto a quelli che abitano nel tratto di strada compreso tra i civici 171 e 164. “Ci siamo rivolti agli uffiici del Comune ma latitano, non rispondono alle nostre telefonate, ne alle nostre richieste, ecco Roma Capitale”: è questo il commento indignato di uno dei residenti della strada che alle prime piogge è costretto a fare i conti con gli allagamenti della strada e l’impossibilità di percorrerla a piedi.

"Non sappiamo più dove camminare"

“Non si sa più dove camminare – ha aggiunto Giuseppe Silvestri – nei giorni di pioggia i marciapiedi scompaiono e anche la linea di demarcazione tra questi è la strada è sommersa dall’acqua”. Non solo, a questo si aggiunge il terreno che da’ origine a vere e proprie strade di fango: “I camion, le ruspe e gli escavatori passano impunemente sulla strada portando terra che resta sull’asfalto perché non può defluire da nessuna parte insieme all’acqua in quanto le caditoie sono ostruite”.