Municipio IV: realizzati gli attraversamenti pedonali rialzati davanti a tre scuole

Annunciati nelle scorse settimane, gli interventi per la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati sono stati eseguiti in alcune delle strade del IV Municipio. L’entrata e l’uscita per i bambini delle scuole primarie di via Bongiorno, via Torre e via Tedeschi, che da settembre torneranno tra i banchi, sono adesso più sicure e senza dubbio più visibili.

La modalità di costruzione, tuttavia, impone un rallentamento agli automobilisti proprio nei pressi dei cancelli scolastici. Per realizzare gli interventi sono stati spesi circa 50mila euro. “Si tratta di una sperimentazione” aveva spiegato al nostro giornale l’ex presidente del tiburtino Roberta Della Casa che a lavori eseguiti commenta: “Investiamo sulla sicurezza, sulla cultura e sulla educazione delle giovani generazioni”.

Intanto, dopo i lavori in via Bongiorno, via Torre e via Tedeschi, già si annunciano nuovi lavori: “Siamo in gara per ulteriori interventi per un importo complessivo di circa 250mila euro – ha concluso Della Casa - la priorità è sempre quella degli attraversamenti maggiormente utilizzati da bambini e ragazzi per tutelare la loro sicurezza”.