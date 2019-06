Pietralata: la squadra di calcio femminile Liberi Nantes cerca nuove giocatrici

La squadra di calcio femminile Liberi Nantes cerca altre giocatrici. Il torneo amatoriale di calcio a cinque si è concluso da poco e dopo questa indimenticabile esperienza già si guarda al futuro. “Vogliamo ampliare la squadra e come per lo scorso anno ricerchiamo non solo rifugiate o richiedenti asilo ma anche ragazze italiane per uno dei principi a noi più cari, ovvero l’integrazione”.

L'allenatrice è un ex giocatrice di serie A

A raccontare successi e sogni della squadra femminile Liberi Nantes è Maria Iole Volpi, l’allenatrice. Un passato da ex giocatrice di serie a e atleta professionista, Maria mette a disposizione e in maniera del tutto gratuita il suo tempo libero per insegnare alle ragazze i tiri in porta e il gioco sul campo.

Nasce dal progetto "Refugees Welcome"

La nascita della squadra si inserisce in un progetto di più ampio respiro nell’ambito della campagna “Refugees Welcome”. “Quando abbiamo dato avvio all’iniziativa – ha continuato a spiegare Maria – ci siamo recati presso i centri di accoglienza per far conoscere il progetto e abbiamo riscosso un discreto successo riuscendo a mettere in piedi la squadra”. Le ragazze si allenano tutte le settimane a Pietralata, il mercoledì pomeriggio presso il campo di via Marica (già terreno di gioco della squadra maschile Liberi Nantes) e la domenica disputano le partite: “Hanno una gran voglia di giocare” ha confessato l’allenatrice.

La gran parte delle giocatrici proviene dalla Nigeria

Aisha, Beauty e Barbara, per citarne alcune, hanno tra i 20 e i 22 anni. Alcune di loro provengono dalla Nigeria, altre da città italiane come Bologna, e dopo il primo anno di torneo sono pronte e cariche per tornare in campo e dare il meglio di sé. In bocca al lupo, ragazze!

Gallery