Tiburtino: "Dal Viminale l'ok per il commissariato in via Tedeschi"

Continua la “storia infinita” che vede protagonista il trasferimento del commissariato di polizia Sant’Ippolito in via Achille Tedeschi a Pietralata. I locali della scuola che dovrebbero (il condizionale è d’obbligo considerate le lungaggini burocratiche degli ultimi anni) ospitare il comando sono stati di recente anche oggetto di atti vandalici: vetri infranti con gli estintori, scritte sulle pareti e porte rotte. Tante le richieste di maggiore sicurezza da parte dei comitati e delle associazioni che lamentano assenza di controlli sull’intero territorio del Tiburtino. Da Colli Aniene a Pietralata passando per Casal Bruciato e largo Beltramelli, la richiesta di maggiore controllo e sicurezza è unanime.

DI recente anche un flash mob del gruppo Fratelli d’Italia del Tiburtino che dopo l’incontro al Viminale con il capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno ha commentato: “E’ stato un incontro positivo, ci hanno rassicurati che si procederà all’avvio di una cantierizzazione e la messa in sicurezza dell’area, onde evitare come già accaduto in questi mesi che avvengano occupazioni all’interno dell’edificio”. Fabrizio Ghera, capogruppo regionale e i consiglieri del Tiburtino, Ottaviano e Polverato Scerbo hanno concluso: “Auspichiamo ora che i tempi vengano rispettati”.