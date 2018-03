Via Millosevich, nell'asilo più saccheggiato di Roma arrivano le grate

Nove furti in un solo mese: l’asilo di via Millosevich nel quartiere Pietralata del Municipio Roma ha battuto ogni record. Dopo l’”ottobre nero” i furti di pannolini, salviettine, cibo e vestiti sono continuati anche nei mesi successivi creando un vero e proprio clima di indignazione ma anche di paura tra i genitori dei bambini che frequentano la struttura. Non solo, anche un problema igienico considerato che i ladri si sono introdotti anche nei locali mensa.

Dall’estensione dell’antifurto perimetrale all’installazione delle grate

Per chiedere maggiore sicurezza i genitori dei bambini, all’ennesimo furto, hanno dato vita anche ad una vera e propria protesta non accompagnando i figli a scuola ma sostando nel cortile della struttura. Al fianco dei genitori si è schierato fin da subito il Partito Democratico: “Abbiamo chiesto e ottenuto l’estensione dell’antifurto perimetrale – ha spiegato Massimiliano Umberti, capogruppo dem al Tiburtino – e l’installazione delle grate che in questi giorni sono state posizionate: così la scuola è davvero blinadata”.

“Il nostro contributo e l’indifferenza della presidente del Municipio”

Il gruppo del Partito Democratico non solo ha rivendicato i meriti delle ultime installazioni ma ha anche puntato il dito contro l’assessora alla scuola, ovvero la presidente del Municipio: “Abbiamo chiesto più volte alla presidente di rimettere la delega alla scuola considerata l’indifferenza con cui interviene sui casi importanti che riguardano il suo ambito, le strutture scolastiche grazie alla sua superficialità vivono in uno stato di abbandono totale”.