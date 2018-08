"Sgomberate gli insediamenti abusivi", Fratelli d'Italia lancia la petizione e pulisce il "parchetto"

Sgombero degli insediamenti abusivi tra i quartieri del Municipio Roma IV, una raccolta dei rifiuti puntuale e più efficiente ma soprattutto una maggiore sicurezza sul territorio. Ci sono queste motivazioni e queste richieste alla base della raccolta firme che il gruppo Fratelli d'Italia del Tiburtino ha avviato per far sentire la propria voce in Municipio come in Campidoglio ma anche al Prefetto.

La battaglia di Fratelli d'Italia per combattere il degrado

Intanto, in attesa di riscontri, si rimboccano le maniche e organizzano una giornata di pulizie presso il "parchetto" di via Galantara, adiacente il centro culturale Gabriella Ferri. "Continua il nostro impegno sul territorio per difenderlo da sporcizia, degrado ed insicurezza – ha spiegato Gianni Ottaviano, capogruppo di FdI al Tiburtino - Ormai è palese il malessere dei cittadini che si sentono abbandonati da chi ci governa; ed è per questo che mettiamo corpo e anima pulendo il parchetto e continuando la raccolta firme". Contro il degrado il gruppo Fratelli d'Italia è sceso in campo anche davanti l'ex fabbrica di Penicillini e in largo San Giuseppe Artigiano.

Bivacco a largo Beltramelli

Rifiuti, abbandono e degrado: l'area di largo Beltramelli continua ad essere terra di nessuno. "Il parco adiacente al centro culturale e la piazza di largo Beltramelli sono stati peraltro tristemente famosi qualche settimana fa in quanto luoghi del bivacco e di indecenza da parte di alcuni migranti che hanno persino scambiato la fontanella per un posto dove fare una doccia - ha fatto eco Luca Scerbo Polverato, consigliere FdI - ci chiediamo cosa altro dobbiamo aspettarci prima che vengano presi provvedimenti seri."

L'appuntamento per la pulizia del parchetto è fissato per il pomeriggio di sabato 31 agosto alle ore 17.30.