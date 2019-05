Pietralata, aumenta la sicurezza in via Filippo Meda: dopo le strisce pedonali anche il semaforo

E luce verde fu in via Filippo Meda, nel quartiere Pietralata. Nella giornata di venerdì è stato messo in funzione il semaforo che regola la viabilità all’incrocio con via Benedetti, fino ad ora teatro di numerosi incidenti. Tanti i cittadini che negli ultimi mesi hanno denunciato la pericolosità dell’incrocio anche attraverso le pagine del nostro giornale.

Ad ottobre segnaletica e strisce pedonali in via Meda

Al coro dei residenti del quartiere si era unito poi anche il gruppo municipale di Fratelli d’Italia che nei pressi dell’incrocio aveva organizzato un flash mob per intercettare l’attenzione del Municipio a seguito di uno degli ultimi incidenti avvenuto lungo la strada. Ad ottobre dello scorso anno i primi interventi di messa in sicurezza con l’apposizione della segnaletica verticale e le strisce pedonali. Il primo passo di un progetto che, frutto di commissioni municipali, culmina con l’installazione a l’accensione del semaforo in via Meda.

L'annuncio, Della Casa: "Progetti innovativi per la sicurezza stradale anche in altre zone"

“A breve interverremo sulla sicurezza stradale anche in altre zone e con progetti innovativi – ha anticipato ai nostri taccuini Roberta Della Casa, presidente del Municipio Roma IV che nello specifico di via Meda ha puntualizzato – Si tratta di un impianto semaforico veicolare con lanterne a led completo di pulsanti pedonali e dispositivi sonori per non vedenti, il semaforo è regolato con tempi variabili attraverso sensori virtuali per il controllo dei flussi veicolari”.