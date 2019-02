Le strade del Municipio IV si rifanno il look: ora tocca alla segnaletica stradale

Le strade del Municipio IV si rifanno il look, compresa la segnaletica stradale. Dopo gli interventi di rifacimento del manto stradale a San Basilio, le strade di altri quartieri del Municipio sono, da giorni, interessate da interventi alla segnaletica. A raccontare quanto sta avvenendo sulle vie del Tiburtino e a anticipare i futuri lavori è Andrea Mariotti, assessore all’urbanistica della giunta Della Casa.

Un accordo quadro di 260mila euro

“La segnaletica municipale è attiva grazie ad un accordo quadro di 260 mila euro con valenza annualità 2019 - ha esordito Mariotti - L’impresa aggiudicataria purtroppo non è partita a razzo come speravamo, ma sta recuperando il tempo perso. L’Amministrazione ha impartito indicazioni precise su interventi prioritari davanti alle scuole di ogni ordine e grado e per gli stalli disabili. Altre priorità vengono date a tutte le segnalazioni di pericolo oggettivo in altri siti sensibili”.

Da Pietralata a Casal Bruciato, gli interventi realizzati fino ad ora

Ecco quali sono gli interventi realizzati fino ad ora: in via Zoe Fontana con la nuova disciplina di traffico a senso unico e il cambio di precedenza in via Monte Flavio, il tutto finalizzato alla approvazione del nuovo percorso della linea TPL 043 che servirà un quadrante industriale dove lavorano circa 4000 persone (il progetto di variante è approvazione di consiglio municipale). Ancora in via Meda incrocio Achille Benedetti con rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale ed apposizione dei rallentatori sonori prima degli stop; si continua su via Ciamician fino a via R. Piria e via Dell’Elettrodotto: in questo caso l’intervento non è ancora terminato manca il posizionamento dei parapedonali in protezione dell’importante apertura del doppio senso di circolazione. Sulle strade dove il rifacimento del manto è appena stato concluso e quindi via Pergola e Via Fabriano interventi di rifacimento della segnaletica stradale. Da aggiungere anche in via Diego Angeli e via Crispolti: incrocio disciplinato anche con un nuovo square spartitraffico per inibizione della sosta selvaggia. Infine, in via Cerchiara sono in corso lavori di sistemazione della segnaletica verticale e vengono segnalati 16 stalli realizzati o riqualificati.

“Limite di velocità a 30km/h nei pressi delle scuole”

Sui prossimi interventi Mariotti ha annunciato: “In attuazione dell‘ordine di servizio riferibile a tutti i 92 plessi scolastici si provvederà al ripristino dei contesti stradali e si darà seguito alla direttiva di giunta che prevede sempre nello stesso contesto, ma solo su strade di viabilità secondaria, l’istituzione del limite velocità 30 km/h il tutto sarà propedeutico alla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati disciplinati da caratteristiche tecniche realizzative a cura del Dipartimento Mobilità”. Ha concluso: “Verrà ripristinato un tratto stradale e relativi attraversamenti pedonali in Via Sacco e Vanzetti”.