Municipio IV: avviata la rimozione dell’amianto nelle scuole del tiburtino 

"I primi interventi riguarderanno gli uffici municipali di via Scorticabove e subito dopo le scuole di via Pomona, di via Bertarelli e l’asilo di via Silvio Negro”. Ad annunciarlo la presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa che a RomaToday ha commentato: “Non abbiamo notizia che interventi sull’amianto siano mai stati fatti fino ad ora su questo municipio”.

Dall’ex amministrazione targata PD però fanno sapere che ci sono stati interventi per un importo di circa 100mila euro prima dell’avvento a cinque stelle: 80mila euro dei quali sono stati destinati alla rimozione dell’amianto alla scuola Hegel e la somma restante utilizzata per operare sulle urgenze degli edifici pubblici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Questi interventi – ha spiegato Della Casa nel dettaglio – Sono il frutto di un lavoro avviato già nel 2019 con la richiesta di fondi e le procedure di gara. Siamo già al lavoro per chiedere altri fondi per il prossimo anno”. I lavori nel dettaflio riguardano la messa in sicurezza, la rimozione e lo smaltimento dove non è possibile isolare il materiale. L’amianto rimosso era posizionato in luoghi non vissuti dagli studenti ma nei locali tecnici.