Pietralata: la scuola di via Pomona riapre dopo cinque anni

Lavori in corso alla scuola materna di via Pomona, nel quartiere Pietralata dove una squadra di tecnici incaricati dal Municipio sta svolgendo interventi di ripristino degli spazi ma soprattutto di messa in sicurezza della struttura. “La scuola di via Pomona è chiusa da cinque anni e sarà per settembre” ha detto la presidente del Municipio, Roberta Della Casa.

I lavori in corso a via Pomona

Avviati già nei giorni scorsi, i lavori presso la scuola di via Pomona dureranno ancora qualche altra settimana. Gli interventi messi in campo si incentrano sulla totale ristrutturazione della struttura. Oltre l’adeguamento sulle norme antincendio, anche la sostituzione delle travi danneggiate attraverso un sistema di sicurezza fatto di griglie che rinforzano lo scheletro del tetto. Non solo, anche un nuovo controsoffitto, nuove tinteggiature e l’isolamento dei locali mensa.

Interventi per l’antincendio ai due asili nido programmati

Intanto, proseguono i lavori programmati per l’adeguamento antincendio presso i due asili nido del Tiburtino “Elefanti e topolini” di via Vertumno e “L’altalena” di via Pollio. Dopo alcune denunce avvenute nei giorni scorsi da parte di genitori che lamentavano l’assenza (documentata) di operai all’interno delle strutture, il M5s del Tiburtino ha assicurato: “Tutto il lavoro si sta svolgendo con grande rapidità e senza imprevisti”. Il timore più grande per i genitori dei bambini che frequentano i nidi è che il Municipio non riesca a consegnare loro la scuola ultimata per l’inizio del nuovo anno.