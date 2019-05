Municipio IV: scritte “inquietanti” sotto casa della presidente. La minisindaca: “Non ci fate paura”

La parola “curse” che in inglese vuol dire “maledizione” è riportata più volte (anche senza le “e” finale). Non solo, anche un codice numerico con delle presunte indicazioni: queste scritte sono comparse in largo Beltramelli, nelle immediate vicinanze dell’abitazione di Roberta Della Casa, presidente del Municipio IV, nella mattina di mercoledì. “Non arretriamo di un centimetro” ha commentato la minisindaca dopo il ritrovamento delle scritte che ha inoltre definito “inquietanti”. Oltre “Curse” anche un codice in cifre “In174”: il tutto con della vernice di colore bianco.

A largo Beltramelli l’incendio dei cassonetti a marzo

Immediata la preoccupazione da parte della minisindaca, probabilmente anche in seguito all’incendio dei cassonetti avvenuto a pochi metri di distanza dalla sua abitazione durante lo scorso mese di marzo. “Solo le forze dell’ordine potranno stabilire se si tratta di una bravata o di qualcosa di più” ha puntualizzato Della Casa che intanto ha sporto denuncia e provvederà in tempi brevi a far rimuovere le scritte. Ha aggiunto: “Chi sporca e danneggia il bene comune non può averla vinta, ancor più chi pensa di intimidire l’azione di questa Amministrazione. Io e la mia squadra andremo avanti a testa alta e senza paura nel nostro lavoro sul territorio”.

Il tag “In174” utilizzato per imbrattare vagoni e saracinesche

Tutt’altro che segni intimidatori o “inquietanti”, stando a quanto risulta a noi di Roma Today, “In174” è un tag abbastanza utilizzato per imbrattare vagoni o serrande. Abbiamo condotto una piccola ricerca sul social per eccellenza della fotografia Instagram e abbiamo trovato hashtag con questo codice. Non solo, nelle stesse immagini anche l’hashtag “curse”. Potrebbe essere dunque plausibile l’idea che a firmare i “graffiti” sia lo stesso “artista” e che solo per una casualità le scritte siano sotto casa della presidente del Municipio.