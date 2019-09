Pietralata: scritta antisemita in via dei Durantini. Raggi: "La città non tollera razzismo"

“Entriamo senza bussare come nelle soffitte di Amsterdam perché dobbiamo trovare quella bugiarda di Anna Frank”. Questa la scritta antisemita che nella mattina di giovedì è stata ritrovata su un muro di via dei Durantini nel quartiere Pietralata, del Quarto Municipio. “La nostra città non tollera alcuna forma di razzismo e o discriminazione” ha twittato la sindaca Virginia Raggi annunciandone la rimozione avvenuta grazie al pronto intervento della Polizia Locale di Roma Capitale.

La scritta su un muro di via dei Durantini a Pietralata

A denunciare la scritta sul muro alcuni residenti del quartiere che hanno informato il municipio: “Abbiamo immediatamente attivato il servizio di decoro urbano per la cancellazione delle intollerabili iscrizioni che sono quindi sparite – E’ stato invece il commento della minisindaca Della Casa - I gesti di chi sporca e imbratta la cosa comune sono un attacco all’intera cittadinanza soprattutto quando richiamano il nazismo e l’orrore dei campi di concentramento. Cancelliamo la violenza!”.

Altri casi a Circo Massimo, stadio Olimpico e Garbatella

Non è la prima volta che in città compaiono scritte antisemite. Nei mesi di febbraio e marzo di quest’anno sono stati due i casi di razzismo. Era lo scorso 28 febbraio quando lungo il muro che costeggia il monumentale Circo Massimo è stata ritrovata e poi rimossa la scritta: “Romanista Anna Frank”. Un mese più tardi, è stato Garbatella il quartiere vittima delle scritte antisemite: “Laziale Anna Frank", con il termine poi cancellato con una bomboletta spray nera e sostituto da "Romanista Anna Frank”. Un altro caso nel 2017 quando allo stadio Olimpico alcuni tifosi della Lazio hanno attaccato adesivi con la figura di Anna Frank che indossa la maglietta della Roma.