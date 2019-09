Samara Challenge a Roma: la ragazzina di The Ring spaventa il tiburtino

Uno scherzo che mette paura. Si chiama Samara Challenge la nuova "sfida" tanto in voga tra gli adolescenti in questa fine estate.

Samara Challenge: la ragazzina di The Ring per le strade

Un gioco che nasce traendo ispirazione da The Ring, film del 2003 diretto da Gore Verbinski. Il Samara Challenge consiste infatti nel travestirsi da Samara Morgan, la ragazzina protagonista della pellicola horror, e girare per le vie della città spaventando i passanti. Il tutto ovviamente con tanto di riprese e foto da postare poi sui social nella speranza che diventino virali.

Tunica bianca e capelli scuri sul volto, in mano un coltello che dovrebbe essere finto: così le Samara in piena notte stanno spaventando tantissime città d'Italia. Da Catania a Napoli, passando per Lamezia Terme e Foggia: il Samara Challenge è sempre più diffuso e pochi giorni fa ha fatto il suo esordio anche a Roma.

Samara Challenge a Roma: gli avvistamenti

Samara è stata avvistata a Centocelle, Casal Monastero, Pietralata e Monti Tiburtini: passanti rimasti di stucco tra curiosità e qualche timore.

Tanto spavento per chi la scorsa notte si trovava al Parco Meda: intorno all'1.40 Samara ha fatto la sua comparsa gettando scompiglio tra i presenti. Urla e e grida. Alcuni ragazzi hanno tentato la rincorsa al mostruoso travestimento. Nessuno è riuscito a raggiungere la protagonista di The Ring in versione romana.

Samara di The Ring al Parco Meda: cassonetti in fiamme

Un "gioco" che a Monti Tiburtini ha avuto risvolti imprevisti. Dopo il passaggio di Samara i residenti hanno segnalato almeno tre cassonetti in fiamme con il fuoco a rendere lo scenario ancora più agghiacciante.

Così il Samara Challenge agita i quartieri. A spaventare, più che la ragazzina indemoniata, sono le reazioni violente e inaspettate che potrebbe scatenare.