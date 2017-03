Furti e mancanza di sicurezza, al mercato San Romano iniziano le ronde

"Veniamo a lavorare per pochi "spicci" e poi ci ritroviamo in tasca il nulla perché non veniamo messi in sicurezza. Mi sono rivolto al Comune, al presidente del Municipio, la risposta è sempre la stessa: dobbiamo aspettare. Ma cosa? Paghiamo un affitto regolare tutti i mesi ma in cambio cosa otteniamo? I ladri, oltretutto, in una struttura fatiscente".

Questo è solo l'ultimo grido d'allarme che proviene dal mercato San Romano del quartiere Portonaccio. Da giorni, anche attraverso le pagine del nostro giornale, Valerio Giudice, presidente del mercato, ha iniziato a lanciare appelli chiari e puntuali perché, nei fatti, qui l'esasperazione è cresciuta molto. Mista a questa anche tanta rabbia perché banchisti e commercianti si vedono "negare" i diritti che dovrebbero garantire loro di lavorare in totale sicurezza senza il timore di essere derubati.

L'ultimo furto avvenuto nelle notti scorse ha causato un danno economico di "4mila euro", come ha spiegato Giudice e non solo, ha avallato un'altra conseguenza: le ronde. A partire dalla notte tra lunedì e martedì, quindi, dopo aver subito due furti in due settimane, aver lanciato appelli e sollecitato il municipio per un servizio di guardiania ormai non più ripristinato, Giudice ha iniziato a controllare il mercato di notte. Insieme con lui Fabrizio Montanini, presidente del comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio che si è battuto anche per la riapertura dell'ufficio anagrafico all'internno del mercato.

"Non ci stiamo, le nostre richieste alle istituzioni sono finite in vano così abbiamo deciso di autotutelarci, mettendo in moto delle vere e proprie ronde, sì vogliamo chiamarle così perché abbiamo chiesto sicurezza e non ci è stata data – ha spiegato Montanini - ogni sera saremo qui, insieme agli altri banchisti e commercianti per salvaguardare la merce".