Parco di via Meda: rissa fra italiani e fillppini, ferito un 37enne

Una maxi rissa è scoppiata nel tardo pomeriggio di domenica 9 giugno all'interno del parco "Andrea Campagna" di via Filippo Meda, a Monti Tiburtini. A scontrarsi per cause ancora in via di accertamento un gruppo di filippini e un gruppo di italiani. Due i feriti, uno medicato in ospedale e l'altro fuggito alla vista dei carabinieri. Una decina le persone coinvolte nella rissa.

Le violenze sono scoppiate intorno alle 19:30 quando un 37enne ha avuto un acceso diverbio con un gruppo di cittadini filippini. Dalle parole si è passati ai fatti con un gruppetto di italiani che ha preso le parti dell'uomo italiano coinvolto nella discussione. Poi la rissa.

Sul posto erano impegnati in un altro servizio i Carabinieri della Stazione di Casalbertone che sono immediatamente intervenuti. Alla vista dei militari dell'Arma il fuggi fuggi generale. A rimanere ferito con un taglio alla guancia, presumibilmente causato da un vetro, il 37enne italiano, affidato alle cure del 118 e trasportato all'ospedale Sandro Pertini dove è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Fermate inizialmente due persone, le stesse non sono poi risultate coinvolte nella zuffa.

Secondo i racconti dei testimoni nel corso della rissa sarebbe rimasto ferito anche un cittadino filippino, portato via dai suoi conmnazionali. Restano da accertare le cause scatenanti, fra le ipotesi non si esclude quello di un possibile apprezzamento ad una ragazza, ma anche un furto o precedenti attritti fra il gruppo di cittadini stranieri ed il 37enne. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire con esattezza l'accaduto.