Rapina al supermercato: ruba trapano e aggredisce addetti alla vigilanza

Ladro al supermercato Panorama di via Tiburtina. È accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 26 maggio. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Basilio ad intervenire nella zona di Pietralata dove hanno arrestato per rapina un uomo italiano di 31 anni.

L’uomo, con precedenti di Polizia, dopo aver occultato un trapano, nel tentativo di allontanarsi, è stato fermato da due addetti alla vigilanza con cui ha avuto una colluttazione.

Sempre domenica, intorno alle 23:00, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Viminale, sono intervenuti presso un Hotel in Via Sistina, dove hanno arrestato un cittadino romeno di 21 anni per furto in concorso.

Il giovane, insieme ad un complice, dopo aver rubato un portafoglio dalla borsa di una turista all’interno della hall, è stato bloccato.