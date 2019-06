Armato di taglierino rapina la farmacia e scappa in Vespa

Rapina in farmacia a Pietralata. E' accaduto intorno alle 17:30 di giovedì 27 giugno in largo Antonio Beltramelli quando un uomo armato di taglierino ha gelato il sangue di clienti e dipendenti della farmacia del Leone, posta al civico 13 della piazza del tiburtino.

Con il volto travisato dal casco il rapinatore ha minacciato i presenti e si è fatto consegnare il denaro contenuto nelle casse, ancora in via di quantificazione. Poi è uscito ed è fuggito a bordo di una Vespa Piaggio vecchio modello in direzione di via Gabriele Galantara. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Casal Bertone e la polizia.

Ascoltati i testimoni, a parte la paura nessuno è rimasto ferito. Gli stessi hanno riferito che si trattava di un uomo tra i 40 e i 45 anni, di nazionalità italiana. Sul caso indagano i militari dell'Arma della compagnia Roma Piazza Dante. Acquisite le immagini di videosorveglianza sia della farmacia che degli esercizi commerciali della zona.