Via Tiburtina: minaccia commessa con la siringa e rapina Calzedonia

Rapina da Calzedonia sulla via Tiburtina. A far gelare il sangue di dipendenti e commessi un bandito solitario, con in pungo una siringa. Minacciata la dipendente è poi scappato con il bottino.

In particolare il rapinatore si è presentato nel negozio che si trova al civico 409 della Tiburtina, zona Portonaccio-Pietralata. Nell'esercizio commerciale, intorno alle 19:30 di lunedì 27 maggio è entrato un uomo con il volto travisato ed 'armato' di una siringa. Poi la minaccia alla commessa e la fuga con circa 500 euro rapinate nelle casse.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Sant'Ippolito di Polizia che indagano sull'accaduto. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.