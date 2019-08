Pietralata avrà la sua Rambla: on line il bando per la realizzazione della piazza

Il bando è on line. La Rambla romana a Pietralata diventerà realtà. Tre milioni e 860mila euro il valore a base d'asta per un progetto che interesserà un'area di 17mila 450 metri quadrati. Se ne parla da trent'anni. Il progetto rientrava nello Sdo, il piano di riqualificazione del quadrante, un complesso di edifici dove delocalizzare uffici statali dal centro alla periferia. Non ha mai preso corpo, e la piazza della Rambla, in via della Cave di Pietralata, era di fatto la porta di accesso alla zona dalla via Tiburtina.

Il progetto si compone di due parti. Un'area destinata a piazza, caratterizzata da diverse zone che si raccordano allo spazio principale posto ad una quota superiore rispetto al resto dell’intervento. La Piazza della Rambla è uno spazio pedonale articolato su più livelli a degradare dolcemente verso la quota stradale. La grande scala di accesso e la rampa costituiscono lo spazio centrale, valorizzato da elementi di arredo quali la fontana, le pensiline, gli elementi "luci a colonna", dietro i quali si apre la quinta naturale degli alberi che delimita la piazza dagli edifici.

La seconda parte invece riguarda la realizzazione di un percorso ciclopedonale, di un'area per attività sportive, della sistemazione dell'area verde. La prima si snoderà con andamento sinuoso attraverso due aree rimaste verdi tra il tessuto residenziale. Il bando di gara è on line sul sito del Comune di Roma dal 13 agosto. L'apertura delle buste è previste per martedì 1 ottobre.