Un pulmino accompagnerà i ragazzi disabili alle attività della parrocchia di largo Beltramelli

Un piccolo pulmino a disposizione dei ragazzi diversamente abili che dalla zona di largo Beltramelli intendono prendere parte alle attività della parrocchia San Romano Martire di via delle Cave di Pietralata. Nel pomeriggio di sabato 9 settembre infatti, verrà consegnato il mezzo attrezzato all'associazione ARVAD (Associazione Romana Volontari Assistenza diversabili).

Progetto di mobilità garantita

Con il patrocinio del 4° Municipio di Roma, la Società PMG Italia S.p.a. di Bolzano, specializzata nella mobilità per i soggetti più deboli, grazie al contributo di 35 sponsor che hanno aderito al "Progetto di Mobilità Garantita", realizza l'obiettivo di permettere alle famiglie di far frequentare le attività dell'associazione con l'ausilio di un mezzo di trasporto idoneo.

Un Fiat Scudo da 9 posti

Il veicolo, un Fiat Scudo da 9 posti, verrà messo a disposizione per trasportare i ragazzi dalle loro abitazioni fino alla parrocchia di S. Romano in largo Beltramelli dove ha sede l'associazione. L'ARVAD, con oltre 90 iscritti, permette a circa 20 famiglie sul territorio di frequentare attività, aperte ai loro familiari con disabilità psico-fisiche, ogni settimana nei locali messi a disposizione dalla parrocchia.

La cerimonia di consegna

La cerimonia di consegna è fissata in calendario per il pomeriggio di sabato 9 settembre alle ore 16.30. All'appuntamento prenderanno parte la presidente dell'ARVAD Zelia Antinori, il presidente di PMG Italia, Gian Paolo Accorsi, la Presidente del Municipio Roma 4, Roberta Della Casa, Francesco Brizzi presidente del Consiglio del Municipio Roma 4 e l'Assessore alle politiche sociali dello stesso Municipio, Rolando Tozzi Proietti. Durante l'evento saranno consegnati gli attestati agli sponsor che hanno reso possibile l'acquisto e si svolgeranno esibizioni musicali del chitarrista Francesco D'Ascanio e del gruppo pop "FIVEJUMP….IN THE MUSIC".