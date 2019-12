Pietralata: Della Casa in via Bargellini durante la protesta: “Lunedì sarà sostituita la caldaia”

Tirano un sospiro di sollievo gli abitanti delle palazzine di via Sante Bargellini (Pietralata) ancora al freddo per un guasto alla caldaia che da settimane impedisce il buon funzionamento dei riscaldamenti. I residenti già nei giorni scorsi erano scesi in strada e nel pomeriggio di venerdì hanno bloccato l’accesso di via Sante Bargellini posizionandovi i secchioni e appiccando del fuoco.

L’arrivo della presidente Roberta Della Casa alla protesta dei cittadini

Durante la protesta è arrivata sul posto la presidente del Municipio IV Roberta Della Casa. Raggiunta dalla nostra redazione ha commentato: “Le palazzine sono di proprietà INPS e la manutenzione spetta a loro – ha spiegato - Da novembre abbiamo intrapreso un’interlocuzione con loro e ci hanno scritto che da lunedì inizieranno i lavori per la sostituzione della caldaia”. Il rifornimento del gasolio invece spetta a Roma Capitale: “Per questo abbiamo già provveduto” ha concluso la presidente.

Il comitato Meda: “Se la situazione non si risolve, saremo pronti a tutto”

“Ci auguriamo che non siano le solite promesse disattese dei politici, altrimenti saremo pronti veramente a tutto – ha commentato Fabrizio Montanini, presidente del comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio - La protesta salirà di tono sicuramente, se non verrà risolta la situazione. È inammissibile che bambini, anziani e disabili, nonostante paghino ogni mese la bolletta, si ritrovino al freddo durante le feste”.